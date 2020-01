Regionali, i candidati di FI presentano il programma a Cortemaggiore

Forza Italia Piacenza prosegue a pieno ritmo la campagna elettorale. A conferma dell’unità del partito e della sua coesione, tutti i candidati si sono presentati ad un incontro con iscritti e simpatizzanti del partito a Cortemaggiore che ha visto la partecipazione di diversi amministratori dei comuni della zona. Numerosi gli spunti sia da parte dei presenti che dei candidati che hanno potuto approfondire alcune tematiche presenti nel programma elettorale.

Per Leonardo Bersani, soggetto civico, il motto è ‘Più Dinamismo e Meno Burocrazia’. Imprenditore di successo sia nel campo industriale che nel campo agricolo, Bersani sostiene che “La burocrazia ha ormai invaso tutti i settori della vita sia dei cittadini che delle imprese, generando inefficienze, disfunzioni ed un aggravio di costi ormai insostenibile. Le regioni hanno la possibilità di incidere in modo concreto nello snellimento degli iter burocratici ormai anacronistici. Un esempio per tutti: nel mondo delle imprese per ottenere l’AUA (autorizzazione unica ambientale), nella conferenza di servizi necessaria sono coinvolti 29 enti che dipendono direttamente o indirettamente dalla regione. Questa burocrazia va eliminata”.

Marcello Minari, assessore nel comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), ritiene che “la Regione non ha ancora risolto numerosi problemi relativi al commercio, soprattutto quello degli ambulanti: si dovrebbero aumentare i contributi a fondo perduto per questa categoria (legge 41/97) aprendo i bandi regionali anche ai commercianti ambulanti. Sarebbe indispensabile vietare la vendita di abbigliamento, scarpe ed accessori usati nei mercati fissi, straordinari e nelle fiere per tutelare la qualità del commercio ambulante. Necessario regolamentare a livello regionale i cosiddetti “mercatini del riuso” per consentire azioni di controllo efficaci”.

Simona Traversone , assessore nel comune Alta Val Tidone, considera che “i problemi delle zone montane non siano mai stati seriamente affrontati dalla Regione: il suo spopolamento è anche frutto delle scelte politiche degli ultimi venti anni. Occorre aumentare le agevolazioni fiscali alle imprese già esistenti mediante l’istituzione di zone a fiscalità di vantaggio e ad attrarre nuovi investimenti attraverso riduzioni fiscali pensate per le cosiddette zone franche montane e porre in essere strategie concrete per non disperdere la ricchezza della montagna, fatta di risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali, un vero e proprio tesoro, unico e impareggiabile”.

Per l’avvocato Maria Rosa Zilli, assessore nel comune di Cortemaggiore e consigliere provinciale, “si devono fare scelte coraggiose sul tema ambientale: una Regione che metta a disposizione maggiori strumenti per sensibilizzare i minori sin dalla scuola materna al concetto di risparmio energetico, del rispetto del territorio e all’educazione civica nei confronti della cosa pubblica. Potenziamento della raccolta porta a porta dei rifiuti e contributi maggiori ai Comuni per la gestione delle isole ecologiche. In particolare serve la realizzazione di un progetto di riciclo e recupero energetico da parte degli Enti Amministrativi locali attraverso la distribuzione dei prodotti da potatura pubblica e privata alle persone meno abbienti. Il finanziamento di centri di raccolta delle potature in via esclusiva creerebbe nuovi posti di lavoro ed opportunità anche per le scuole del settore di istituire appositi corsi”.

I candidati saranno presenti in vari banchetti e appuntamenti a Piacenza e provincia per sostenere Lucia Borgonzoni e Forza Italia nelle elezioni regionali del 26 Gennaio: in particolare incontreranno nuovamente iscritti e simpatizzanti Mercoledì 15 Gennaio alle Ore 20:00 presso il Ristorante Pizzeria “Il Leone” a Borgonovo Val Tidone.