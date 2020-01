Regionali, Igor Taruffi (Emilia Romagna Coraggiosa) domani a Piacenza

Si svolgerà giovedì 9 gennaio alle ore 18 presso la Serra di palazzo Ghizzoni Nasalli in Via Gregorio X n. 9 l’incontro “Passato e futuro per l’Emilia Romagna” organizzato dalla lista Emilia-Romagna Coraggiosa che si presenta alle prossime elezioni Regionali in appoggio alla candidatura del Presidente uscente Stefano Bonaccini.

All’incontro parteciperà Igor Taruffi, consigliere regionale uscente, che nella trascorsa legislatura si è occupato della difesa e del potenziamento dei servizi pubblici (in particolare di sanità e trasporti per i pendolari) e di dissesto idrogeologico.

E’ stato inoltre primo firmatario della Legge regionale sul Reddito di solidarietà.

Insieme a lui si chiarirà perché è giusto e utile confermare l’attuale governo della Regione e quali nuove proposte mettere in campo per affrontare i nuovi bisogni che anche in Emilia-Romagna stanno emergendo.