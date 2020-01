Regionali, lunedì incontro con Vasco Errani (Emilia Romagna Coraggiosa)

Si svolgerà lunedì 13 gennaio alle ore 18 presso la Serra di palazzo Ghizzoni Nasalli in Via Gregorio X n. 9 l’incontro “Un nuovo progetto per l’Emilia Romagna”, organizzato dalla lista Emilia-Romagna Coraggiosa che si presenta alle prossime elezioni Regionali in appoggio alla candidatura del Presidente uscente Stefano Bonaccini.

All’incontro parteciperà il senatore Vasco Errani, già presidente della Regione Emilia-Romagna dal 1999 al 2014, promotore, insieme ad altri, della lista regionale Emilia-Romagna Coraggiosa: “L’Emilia-Romagna è una terra libera, che guarda alle grandi sfide del nostro tempo mantenendo i suoi valori e per questo ha il coraggio di affrontare i cambiamenti necessari. Stanno qui le ragioni della nostra presenza alle elezioni regionali del 26 gennaio a fianco di Bonaccini Presidente con la nostra Lista Emilia-Romagna Coraggiosa per la quale chiediamo il voto alle cittadine e ai cittadini di tutta la regione”.

Insieme a lui si parlerà del perché è giusto e utile confermare l’attuale governo della Regione e del nuovo progetto per l’Emilia-Romagna che promuove oggi Emilia-Romagna Coraggiosa.

Interverranno i quattro candidati piacentini alla carica di consigliere regionale della lista Emilia-Romagna Coraggiosa, Massimo Castelli, Benedetta Corso, Serena Groppelli e Franco Pastorelli.