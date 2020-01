Regionali, lunedì Vittorio Sgarbi in S. Ilario con i candidati di Forza Italia

L’onorevole Vittorio Sgarbi, eletto deputato con Forza Italia nelle ultime elezioni politiche (e già deputato in passate legislature) e capolista a Parma, Bologna e Ferrara nelle prossime elezioni regionali del 26 Gennaio, sarà a Piacenza Lunedì 20 Gennaio per l’evento ‘La cultura per l’Emilia-Romagna’ che si terrà presso l’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi 17 alle ore 18:30.

Saranno presenti i quattro candidati alla carica di Consigliere Regionale del collegio di Piacenza Leonardo Bersani, Marcello Minari, Simona Traversone, Maria Rosa Zilli. Moderatore sarà Gabriele Girometta, Commissario Provinciale di Forza Italia Piacenza.