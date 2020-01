Regionali, Murelli e Pisani (Lega) “A chi dice che non abbiamo argomenti, ecco l’elenco”

«A chi dice che la Lega non ha argomenti, ricordo che a Maranello, Salvini e Borgonzoni hanno parlato di come, in Emilia Romagna, cambieranno: sicurezza, fisco, agroalimentare, infrastrutture, assegnazione di case popolari, montagna, sistema degli affidi dopo il caso Bibbiano. Ed è solo un breve elenco».

Lo afferma la deputata della Lega, Elena Murelli, presente, il 18 gennaio, alla tappa modenese con il senatore Pisani e un centinaio di sostenitori piacentini per seguire la candidata Lucia Borgonzoni e il leader Matteo Salvini. «L’affetto della gente emiliana per Salvini e Borgonzoni – ha detto Pisani – ci rincuora e ci dà la forza di continuare a far conoscere il nostro programma, in attesa della vittoria finale dopo il voto del 26 gennaio».

Anche Pisani sottolinea alcuni argomenti su cui la Lega ha promesso di impegnarsi: «Salvini con chiarezza ha spiegato quale sarà la strada che Lucia seguirà nel Governo della Regione e cioè sostenere il lavoro e non l’assistenzialismo, lotta alla droga, aiuto alle giovani famiglie, abbattimento delle tasse e semplificazione per cittadini e imprese».