Regionali, Più Europa presenta i candidati piacentini con il segretario Della Vedova

Domani, mercoledì 8 gennaio, a Piacenza alle ore 12 presso la Serra di Palazzo Ghizzoni in Via Gregorio X n. 9, il segretario nazionale di Più Europa, Benedetto Della Vedova, presenterà i candidati della lista “Più Europa – Psi – Pri” per le elezioni regionali del 26 gennaio.

La lista sostiene Stefano Bonaccini presidente.

Parteciperanno all’evento i quattro candidati (Marco Arcelli Fontana, Luca Ciardelli, Marta Miglioli, Monica Galaverna) e i rappresentanti del gruppo Più Europa Piacenza Enrico Caruso e Dino Rinoldi.