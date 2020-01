Rimonta Fiorenzuola, tre punti pesanti con la Sammaurese

Un grande Fiorenzuola vince in rimonta sul campo della Sammaurese e conquista tre punti pesanti in chiave classifica.

I rossoneri iniziano la gara con buon piglio nei primi 10 minuti, nonostante i cerotti ben evidenti presenti soprattutto in linea difensiva. Da segnalare l’inserimento da parte di mister Tabbiani di Boilini nell’inedito ruolo di esterno basso a sinistra e del classe 2002 Facchini, prodotto dell’Academy rossonera e fiorenzuolano doc, nell’undici titolare. E’ ottimo il palleggio dei valdardesi, con la Sammaurese che si rintana tutta nella propria metà campo per coprire le linee di passaggio. Nonostante un possesso palla notevolmente a proprio favore, per i primi 25 minuti si registra una partita bloccata, senza nessuna occasione rilevante. Il Fiorenzuola fa la partita, mentre la Sammaurese si difende e prova ad innescare il tandem Pieri-Costantini in ripartenza.

Zaccariello ci prova dai 25 metri al 33’ dopo una buona azione corale; la palla, deviata da un difensore, carambola per la parata alta di Baldassarri. La Sammaurese recupera palla al 35’ e in ripartenza Pieri tira da fuori area: blocca in due tempi Battaiola sulla prima incursione dei padroni di casa. La squadra di Protti sul finale di tempo inizia ad alzare il proprio baricentro, collezionando un paio di corner che tuttavia non impensieriscono l’estremo difensore rossonero. A fine primo tempo è 0-0.

Nella ripresa, i padroni di casa pressano da subito molto alti, inducendo ad un primo errore in fase di costruzione la retroguardia rossonera; un brivido scorre sulle spalle dei sostenitori rossoneri al 47′, con palla che finisce di un soffio a lato sul contropiede fulmineo da parte della Sammaurese. E’ il preludio al vantaggio dei padroni di casa: al 49’ Pieri sfrutta un rimpallo sulla costruzione rossonera e riceve palla in area, insaccando alle spalle di Battaiola. 1-0 per i romagnoli. Reagisce il Fiorenzuola di veemenza: al 53’ Zaccariello ci prova da fuori, palla alta di poco sopra la traversa della porta di Baldassarri. Al 60′ un episodio che potrebbe gravare ulteriormente sull’economia dell’incontro: a gioco fermo, una scaramuccia tra Lisi per i padroni di casa e Amore per i rossoneri vede l’arbitro giudicare grave la condotta di entrambi. E’ doppia espulsione, con le squadre che si trovano in 10 uomini.

Il Fiorenzuola non ci sta, e arriva al pareggio al 67’ con Corbari, che in area sfrutta lo spiovente dal fondo e di piede batte l’incolpevole Baldassarri. 1-1. Entra in campo anche Zaccariello G., che bagna il suo debutto in Serie D con la maglia del Fiorenzuola. La squadra di Tabbiani sferra l’1-2 pugilistico al 70′: Tognoni parte in contropiede saltando l’uomo, filtrante per Piraccini che viene steso in area. E’ calcio di rigore, che proprio Piraccini trasforma, siglando l’1-2. I rossoneri serrano le fila, dimostrando grande compattezza; Tunesi e Pozzebon entrano per Piraccini ed Arrondini per rimpinguare di energie gli effettivi del Fiorenzuola. In un finale lottato e sporco, capitan Corbari e compagni rischiano solo allo scoccare del 93′, quando il colpo di testa in mischia dell’attacco romagnolo mette i brividi a Battaiola.

Finisce la gara sull’1-2, con i rossoneri che si portano a quota 41 punti in classifica in condizioni di emergenza, con una vittoria davvero pesante su un campo ostico.

20^ Giornata Campionato Serie D Girone D

Sammaurese – U.S. Fiorenzuola 1-2

Sammaurese: Baldassarri; Merciari; Nicoli; Brighi; Santoni; Dalmasso; Lombardi L.; Scarponi; Pieri; Costantini; Lisi. A disposizione: Ramenghi; Mingucci; Grieco; De Niku; Rosti; Borghi; Diop; Noschese; Solla. All. Protti

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera; Facchini (68’ Zaccariello G.); Guerrini; Zaccariello A.; Corbari; Tognoni (91’ Hathaway); Amore; Arrondini (77’ Pozzebon); Piraccini (80’ Tunesi); Boilini A disposizione: D’Apolito; Vago; Romeo; Gambazza; Moukam. All. Tabbiani

Reti: 48′ Pieri (S); 66′ Corbari (F); 70′ rig. Piraccini (F)

Note: al 60′ espulsi Lisi (S) e Amore (F) per reciproche scorrettezze. Recupero 1′ e 4′.