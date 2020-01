River Volley, dalla Federazione il certificato di qualità del settore giovanile

Importante riconoscimento per la River Volley 2001 A.S.D.

Come comunicato in una nota ufficiale, infatti, la società di pallavolo ha ottenuto dalla Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) la Certificazione di Qualità del Settore Giovanile per il periodo 2020/2021, valido per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021.

Nella foto, il responsabile del progetto Vap (Volley Academy Piacenza) Corrado Marchetti insieme al direttore generale della Vap Silvana Maserati mentre ritirano la certificazione.