Rotary Fiorenzuola, inizio d’anno a sostegno della Protezione civile

Per la ripresa del 2020 il Rotary Club di Fiorenzuola d’Arda ha organizzato una conviviale di impegno civico e sociale oltre che territoriale.

Giovedì 23 gennaio, soci e ospiti si riuniranno presso la “Locanda San Fiorenzo” di Fiorenzuola d’Arda per parlare di Protezione Civile.

Si tratterà di una serata finalizzata a raccontare l’organizzazione di questo importante ente, per conoscerne la struttura partendo dal livello nazionale, passando per quello regionale e provinciale per arrivare sul territorio con le varie associazioni di volontariato.

L’input è venuto direttamente dal Governatore del Distretto 2050, Maurizio Mantovani: tra le linee di indirizzo annuali, infatti, ha invitato i vari club ad avvicinarsi ed approfondire questa importante realtà, protagonista di rilevanti interventi locali, regionali e nazionali.

Partendo, infatti, da un Protocollo d’Intesa tra Rotary della Lombardia e Protezione Civile, questo tipo di impegno è stato esteso fino a coinvolgere anche il nostro Distretto.

In rappresentanza di questo progetto Rotary, ci sarà l’avvocato Claudio Cambedda, socio del Club di Brescia: sarà lui ad illustrare l’impegno che i rotariani hanno preso al fianco della Protezione Civile per diffondere le pratiche da attuare in caso di emergenza e per sensibilizzare all’impegno in questo settore.

Per parlare della struttura e dell’organizzazione della Protezione Civile saranno presenti: Alfio Rabeschi, responsabile gestione emergenze e volontariato per la Regione Emilia Romagna, Leonardo Dentoni, presidente del Coordinamento provinciale e Fabio Bernini, vice-presidente provinciale nonché Presidente di una delle associazioni di volontariato di Piacenza.

A seguito della serata, è in fase di progettazione un corso di formazione relativo alle principali aree di intervento della Protezione civile (idrogeologica, sismica, anti incendio boschivo, ricerca dispersi) con possibilità di conoscenza e utilizzo delle principali strumentazioni a disposizione dei volontari.

Il Presidente Francesco Timpano ha sottolineato l’importanza di questo fronte territoriale, dimostrando soddisfazione per l’organizzazione dell’iniziativa grazie all’impegno della socia Tiziana Meneghelli (Presidente nominato) e di Corrado Pati, attivo collaboratore del Club.

Le iscrizioni alla conviviale saranno aperte a tutti gli interessati che potranno segnalare la loro partecipazione inviando una mail a rcfiorenzuola@gmail.com entro e non oltre il 20 gennaio.