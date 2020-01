Rugby, gli appuntamenti del week end dei Lyons

Ancora ferma la prima squadra a causa delle coppe, il weekend dei Lyons resta comunque ricco di eventi. Riflettori puntati soprattutto su Pantere Lyons e Under 18, ma scenderanno in campo tutte le categorie.

Ultima giornata della prima fase per la formazione cadetta, che punta all’ein plein: i ragazzi di Simone Bossi sono primi e imbattuti, e battendo anche il Rugby Bologna domenica tra le mura amiche del Beltrametti otterrebbero la decima vittoria in dieci gare. Nessuna valenza per la classifica, ma una bella occasione per vedere all’opera i Leoni.

Big match per l’Under 18 Èlite, che con tre vittorie consecutive ha risalito posizioni in classifica e cerca la conferma dell’ottimo lavoro svolto finora. L’esame è di quelli tosti, contro l’Amatori Valorugby, unione nata quest’anno tra le squadre di Reggio Emilia e Parma, che attualmente è secondo in classifica: appuntamento domenica alle ore 12 al Beltrametti. I compagni di squadra che disputano il campionato regionale saranno invece impegnati in trasferta contro il Rugby Carpi.

Domenica intensa anche per le Pantere Lyons, con il ritorno della Coppa Italia che vedrà impegnata la squadra seniores a Villa Carcina. In campo anche le ragazze dell’under 16 e under 14, cHe si divideranno tra i tornei di Cusago e Vimercate. Domenica mattina sarà anche l’occasione per tornare a calcare i campi di gioco per l’Under 14, che porterà le sue due squadre a Noceto per sfidare i padroni di casa e l’Amatori Parma. Ritorno in campo anche per il Settore Propaganda, che nel pomeriggio di sabato si dividerà tra la Sede Lyons di Via Rigolli e Pontenure per un quadrangolare con le altre squadre del territorio: Piacenza Rugby, Rugby Valdarda e Cremona.

Foto Petrarelli