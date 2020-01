Salita al Pordenone all’Epifania, posti quasi esauriti

Salita al Pordenone dell’Epifania con la Banca di Piacenza. Posti quasi esauriti, affrettarsi con le prenotazioni

Posti quasi esauriti per la Salita al Pordenone dell’Epifania, organizzata dalla Banca di Piacenza e dalla comunità francescana della Basilica di Santa Maria di Campagna per consentire ai tanti che non erano riusciti a salire l’ultimo dell’anno, nonostante fosse restata aperta, ininterrottamente, dalle 10 del mattino all’1 di notte, di ammirare i capolavori di Antonio de’ Sacchis. Anche il successo di queste ultime aperture straordinarie del camminamento riaperto dalla Banca nel 2018 (allorché la Salita fece registrare più di 100mila visitatori) per raggiungere la cupola e osservare da vicino i grandiosi affreschi del Pordenone, ha confermato il grande interesse, di piacentini e non, per questa iniziativa – messa in piedi senza beneficiare di contributi pubblici né della comunità – che dà lustro alla nostra città.

Sono esauriti i turni della mattinata (10-12), mentre posti liberi ci sono ancora per i turni dalle 12.30 alle 14. Qualche disponibilità resta poi nel pomeriggio, nei turni tra le 17 e le 19 (ultima Salita).

La prenotazione è assolutamente obbligatoria e gratuita per chiunque (Soci della Banca, Clienti e non Clienti) scrivendo all’indirizzo e-mail salitaalpordenone@bancadipiacenza.it.