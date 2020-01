Salita al Pordenone dell’Epifania sold out, chiuse le prenotazioni

Chiuse le prenotazioni per la Salita al Pordenone dell’Epifania, organizzata dalla Banca di Piacenza e dalla comunità francescana della Basilica di Santa Maria di Campagna, mentre i primi visitatori hanno iniziato a percorrere i 100 gradini del camminamento degli artisti che portano alla cupola affrescata magistralmente dall’artista friulano. Già nella serata di ieri, infatti, i posti si sono esauriti.

Un successo che ad ogni apertura si rinnova, dopo che nel 2018 la Salita fece registrare più di 100mila visitatori. Si ricorda che per ragioni di sicurezza si sale a piccoli gruppi, in quanto il percorso è unico, con i gruppi in salita e in discesa che si scambiano a circa metà percorso nell’assito dedicato a Padre Corna. Per tutti coloro – Soci della Banca, Clienti e non Clienti – che non sono riusciti a trovare posto in questa occasione, verrà data la possibilità di approfittare della prossima apertura della Salita, che certo non mancherà.