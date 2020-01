San Giorgio, con Progetto Vita al via il corso per l’utilizzo del defibrillatore

Il Comune di San Giorgio Piacentino, in collaborazione con Progetto Vita, organizza per mercoledì 22 gennaio dalle ore 20 presso il salone d’onore del Municipio il corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore.

Per partecipare (disponibili circa 30 posti) occorre prenotarsi scrivendo un messaggio (sms o whatsapp) al numero 3386556992 entro il 12 gennaio p.v. indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale.