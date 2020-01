In cammino verso le elezioni del 26 gennaio, le Sardine di Piacenza si sono date appuntamento nella serata di venerdì 24 gennaio per una passeggiata sul Pubblico Passeggio.

Si tratta della prima tappa di una sorta di “trittico sportivo” che si è collegata agli altri eventi organizzati dalle Sardine a livello regionale.

Saltata la nuotata di sabato al Papeete, per il mancato permesso da parte della questura, resta l’invito a recarsi ai seggi domenica a votare in bicicletta, mezzo ecologico per eccellenza.

La camminata, come al solito, è stata promossa attraverso la pagina Facebook di “6000 Sardine Piacenza” con le seguenti parole:

L’onda lunga dell’evento di Bologna è pronta a bagnare anche i confini della nostra provincia: Sardine Piacentine, la piazza ci chiama! Facciamo eco all’evento degli amici di Bibbiano e scendiamo in strada per l’ultimo miglio prima del voto! In questi giorni abbiamo accumulato tanta energia: abbiamo dovuto sopportare schiamazzi, slogan e ululati nelle nostre piazze e nei nostri bar. A tre giorni dal voto è arrivato il momento di rimettersi in gioco e lo faremo attraverso tre tappe:

Camminata: venerdì sera, lungo il nostro amato Facsal a Piacenza; Nuoto: sabato, sulla spiaggia del Papeete, in mezzo al banco delle Sardine di tutta la Regione (https://www.facebook.com/events/609519156535342/); Bici: ciascuno in bicicletta a votare domenica 26 Gennaio (ma vanno bene anche pattini, monopattini, skateboard…). Esatto Sardine Piacentine, stiamo parlando del primo Triathlon della Sardina! Armiamoci di Sardina, indossiamo la nostra pettorina e godiamoci una passeggiata lungo le mura.