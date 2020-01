Sardine, pullman da Piacenza per la manifestazione di domenica a Bologna

Pullman da Piacenza per l’evento nazionale delle Sardine in programma domenica 19 gennaio in piazza VIII Agosto a Bologna, dal titolo “Bentornati in mare aperto”.

Il pullman farà le seguenti tappe:

– Ore 10.20: CASTEL SAN GIOVANNI – Piazzale Gramsci

– Ore 10.50: PIACENZA – Parcheggio Ovs (Piacenza ovest)

– Ore 11.10: FIORENZUOLA – Bar Romano SP462R

Il ritorno è previsto con partenza alle ore 20 da Piazza XX settembre a Bologna.

COSTO – Il biglietto del pullman ha un costo pari a 15€. Il concerto invece è gratuito e finanziato grazie a una moltitudine di piccole donazioni. Chi desidera contribuire può ancora farlo a questo link: https://bit.ly/37vKPpB

PRENOTAZIONE – La prenotazione è obbligatoria e accettata solo con la compilazione del form a questo link: http://tiny.cc/fpmliz . Si accettano prenotazioni fino a venerdì 17 gennaio.