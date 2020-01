Sbanda con l’auto e si ribalta in un campo, ragazza ferita

Sbanda con l’auto e si ribalta in un campo.

Tanto spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per una ragazza di 23 anni rimasta coinvolta nel primo pomeriggio di martedì 7 gennaio in un incidente avvenuto all’altezza di Chero lungo la provinciale. Secondo una prima ricostruzione, la giovane, che viaggiava da Fiorenzuola verso Carpaneto (Piacenza), nell’affrontare una semicurva ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura, uscita di strada e finita “coricata” su un fianco in un campo ai margini della carreggiata (nella foto).

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Fiorenzuola. La 23enne ha riportato fortunatamente solo lievi ferite. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia municipale dell’Unione Valnure Valchero.