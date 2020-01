Scagnelli “Aprirò in città un punto di incontro tra Regione e cittadini”

“I tanti cittadini che ho incontrato in queste settimane – racconta Benedetta Scagnelli, candidata al consiglio regionale per il PD – mi hanno spiegato che sentono la necessità di migliorare il rapporto con la Regione: ridurre una distanza (quella tra Piacenza e Bologna) che è prima di tutto territoriale per poter cogliere tempestivamente tutte le opportunità che la Regione offre”.

“Per questo motivo, se sarò eletta – continua Scagnelli –, aprirò un punto d’incontro permanente in città aperto ai bisogni di cittadini, associazioni, imprese e piccoli comuni. Una Piacenza più vicina a Bologna parte anche dal contatto continuo e diretto tra gli eletti e il territorio. Questo sarà il mio primo impegno per Piacenza”.

“All’interno di questo punto intendo valorizzare i giovani piacentini, studenti universitari, che potranno affacciarsi al mondo del lavoro continuando a dedicare tempo alla loro formazione”. (nota stampa)