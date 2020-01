Scagnelli (Pd) “Ripristinare in A1 l’indicazione di Piacenza Nord”

“Al gioco del “Prima gli italiani” finisce sempre che c’è qualcuno più italiano degli altri. Lo dimostra il caso, ben noto ai piacentini, dei cartelli autostradali presenti all’uscita “Piacenza Nord” recentemente sostituiti con la vaga indicazione di “Basso Lodigiano””.

Così Benedetta Scagnelli, candidata piacentina del Pd al consiglio regionale dell’Emilia Romagna. “Dal 1959 a oggi – prosegue – il cartello “Piacenza Nord” non ha mai fatto male nessuno; al contrario, ha sempre guidato migliaia di automobilisti in viaggio sull’A1 verso la loro destinazione precisa. Dal novembre dello scorso anno non è più così. La nuova segnaletica confonde gli automobilisti e crea un sovraffollamento dell’uscita Piacenza Sud, l’unica percorribile dai camion diretti verso la nostra città. Il merito è tutto della Lega che, con le sue politiche ipercampanilistiche, ha portato a questo esito assurdo”.

“Per questo – conclude -, mi prendo l’impegno politico di far ripristinare l’indicazione di “Piacenza Nord” a fianco di quella “Basso Lodigiano”. Facciamo prevalere il buon senso”.