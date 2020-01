Scassinata la cassaforte, i ladri si portano via gioielli per 15mila euro

Ladri in azione in un appartamento di via Santa Franca a Piacenza.

Quando i proprietari sono rientrati, il primo dell’anno dopo una vacanza di tre giorni, hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro.

I ladri sono riusciti a forzare la porta blindata e dietro a una dispensa hanno trovato una piccola cassaforte che è stata scassinata. Sono stati rubati monili, per un valore di circa 15 mila euro.

Per i proprietari non è restato altro da fare che chiedere l’intervento della polizia.