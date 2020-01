Scavi per la posa della fibra ottica, divieto di sosta in diverse vie del centro

E’ iniziata questa settimana, la prima fase degli scavi per la posa di rete in fibra ottica a cura della ditta Valtellina Spa (per conto di Tim), in diverse vie in prossimità del centro storico di Piacenza.

Sino alle 17 di sabato 15 febbraio, pertanto, sarò vietata la sosta con rimozione forzata nei tratti di via Balsamo, via Morselli, via Ercole e via Borghetto delimitati dall’apposita segnaletica. A partire dalle ore 8 di lunedì 3 febbraio, sino alle 17 di venerdì 21, lo stesso provvedimento sarà in vigore nei tratti segnalati di via Genocchi, via Benedettine, via S. Monica, via Montagnola e vicolo del Guazzo.

Successivamente, dal 17 febbraio al 6 marzo, il cantiere – con i relativi divieti di sosta – riguarderà le vie Abbondanza, Prati, Valmagini e Giarelli, mentre dal 2 al 13 marzo gli scavi verranno effettuati in viale Patrioti.