Scherma, Bonelli stacca il pass per i campionati italiani

A Bergamo si classifica nono. E altri tre spadisti si qualificano per la seconda prova nazionale Giovani

PIACENZA – Un cadetto qualificato direttamente ai campionati italiani di categoria e altri quattro spadisti che accedono alla seconda prova nazionale Giovani. E’ ricco il carniere del Pettorelli che ha visto come miglior risultato quello di Tommaso Bonelli, qualificatosi al nono posto nella gara di Bergamo, sfiorando il podio dei primi otto. Nella categoria Giovani, invece, accedono alla seconda prova nazionale Michele Comolatti, Luca Visentini e Marta Nocilli.

I ragazzi, seguiti dai tecnici Alessandro Bossalini e Giuseppe Monticelli, che nei prossimi giorni seguiranno a Busto Arsizio gli atleti per la prova valida per il circuito U23 europeo e, a seguire, a Parma per la qualifica regionale assoluti.

Bonelli si è subito messo in evidenza superando imbattuto le fasi preliminari presentandosi alle eliminatorie – scontri diretti – con determinazione. Ha battuto Alonge (Roma) 15-8, Consales (Frosinone) 15-9, Pizzolante (Lecce) 15-10. Più impegnativa l’eliminatoria con Paganelli (Torino) 15-12. Si è fermato 11-15 nell’incontro con Santoro (Caserta) vincitore della giornata, in un confronto impegnativo già dalle prime battute.

Un bel percorso di gara anche quello di Comolatti (25°) che ha superato bene i gironi (5-1) centrando una serie positiva alle eliminatorie (Giordano 15-4, Purcaro 15-8, Bagattoni 15-12) fino alla diretta con Vasumi (Torino) al quale ha lasciato il campo 10-15.