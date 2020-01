Schianto fatale sull’A21, all’altezza del casello di Caorso (Piacenza), in direzione Torino, poco dopo le 21 del 23 gennaio.

La dinamica è ancora da chiarire, l’unica cosa certa è che nello scontro è morta una donna alla guida della propria auto. A bordo del mezzo c’era anche il suo cane. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe perso il controllo della vettura, finendo poi per essere urtata da un altro mezzo. Sul posto per i soccorsi la Pubblica Assistenza di Monticelli, insieme al 118 di Cremona e ai vigili del fuoco di Piacenza.

Foto 2 di 2



I rilievi sono stati affidati alla Polstrada di Cremona. Per consentire la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato deviato per il momento su una sola corsia.