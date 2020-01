Incidente poco dopo le 17 di domenica 26 gennaio sulla strada provinciale Valnure, nei pressi dell’incrocio del bivio per Roncovero, poco prima dell’abitato di Bettola (Piacenza).

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due utilitarie si sono scontrate frontalmente. Riamaste ferite 4 persone soccorse dalle ambulanze della Pubblica Valnure e dai militi della Sant’Agata di Rivergaro.

Per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli incidentati si sono portati sul luogo del sinistro i vigili del fuoco di Piacenza.

I feriti sono stati condotti al pronto soccorso di Piacenza per le cure del caso, per due di loro le lesioni riportate sono serie, mentre le condizioni degli altri due non destano preoccupazione.