Incidente nel primo pomeriggio del 17 gennaio all’altezza della rotatoria di San Bonico, alle porte di Piacenza.

Per ragioni ancora da chiarire, a scontrarsi intorno alle 13.30 sono state due vetture (nelle foto): il bilancio del sinistro parla di un ferito in condizioni fortunatamente non gravi. L’automobilista è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e trasportato all’ospedale cittadino.