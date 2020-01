E’ di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di uno scontro tra due auto a Piacenza nel tardo pomeriggio del primo di gennaio.

Per motivi da accertare a scontrarsi sono state una Renault Modus e una Nissan Joke all’incrocio tra via Mazzoni e via Caduti sul Lavoro.

Sul posto i soccorsi della Croce Rossa e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.