Scontro tra due auto sulla Statale 45 in prossimità di Bobbio (Piacenza).

E’ successo nella prima mattinata del 23 gennaio, intorno alle 8; in seguito all’incidente, una delle due auto si è ribaltata. Secondo quanto si è appreso, una persona è rimasta ferita ed immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bobbio e la Polizia Locale del Comune dell’Alta Val Trebbia.

Foto 2 di 2



Il ferito è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Bobbio per le cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. I carabinieri di Bobbio sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dello scontro.