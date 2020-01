Scrutinio al via. Exit Poll: per Opinio Bonaccini è al 47-51%, Borgonzoni è al 44-48%

Urne chiuse dopo la giornata di voto anche a Piacenza. Mentre resta alta l’attesa per lo scrutinio nei seggi, iniziano ad uscire i primi exit poll.

Secondo il Consorzio Opinio per la Rai, il presidente uscente Stefano Bonaccini sarebbe in vantaggio rispetto alla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni.

Bonaccini avrebbe una percentuale di consenso pari al 47-51%, Borgonzoni sarebbe al 44-48%.

SEGUI LO SCRUTINIO IN DIRETTA

IL MANIFESTO ELETTORALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI PIACENZA

Urne aperte solo domenica, dalle 7 alle 23 per l’elezione del presidente e per il rinnovo dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

A Piacenza e provincia sono chiamati alle urne oltre 228mila elettori.

AFFLUENZA OSSERVATA SPECIALE – Indicazioni importanti sul voto arriveranno nel corso della giornata di domenica con le rilevazioni sull’affluenza parziale, alle 12 e alle 19, prima di quella definitiva alla chiusura dei seggi delle 23.

Cinque anni fa la partecipazione fu molto bassa: solo il 37,67% degli elettori a livello regionale, nel piacentino a recarsi alle urne fu il 36,29% degli aventi diritto (a Piacenza città il 36,44%).

Alle 12 nel novembre del 2014 votò solo il 10,64 per cento degli aventi diritto in provincia di Piacenza, mentre alle 19 si recarono alle urne solo il 29,94 % degli aventi diritto.

Come andò nel 2014 – In attesa del voto, ricordiamo come andarono le ultime consultazioni regionali del 2014: Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra, vinse con il 49,05% delle preferenze, superando Alan Fabbri (centrodestra) e Giulia Gibertoni (5 Stelle).

Piacenza fu l’unica provincia in Emilia Romagna dove non vinse Stefano Bonaccini: a primeggiare fu Alan Fabbri con il 47,09 per cento. A seguire Bonaccini con il 37,57 per cento e Giulia Gibertoni (10,14 per cento). Quattro i consiglieri piacentini eletti: Paola Gazzolo del Pd (con 6003 preferenze), Gian Luigi Molinari del Pd (5820 preferenze) Matteo Rancan della Lega Nord (4515) e Tommaso Foti di Fd’I-An con 2222 voti.

Guardando ai partiti, fu il Pd a primeggiare (35,07%), con la Lega Nord protagonista però di un vero e proprio exploit con il 28,20 per cento. Terzo partito risultò Forza Italia con il 13,81 per cento, davanti a Movimento 5 Stelle (9,96%). Fratelli d’Italia si attestò al 5,42 per cento.

Risultati ben diversi da quelli usciti, sempre a livello locale, nel 2018 in occasioni delle politiche, quando La Lega divenne il primo partito in provincia di Piacenza (27,5 %), seguito dal Movimento 5 Stelle (23,2 %) e Partito Democratico fermo al 17,6 %.

Alle Europee del 2019 si registrò un trionfo della Lega in provincia di Piacenza con il 45,3 %. Secondo partito fu il Pd con il 19,4, terzo il Movimento 5 Stelle al 9,7 %. A seguire Forza Italia al 7,7 tallonata da Fratelli d’Italia al 6,6. +Europa al 4,5 %.