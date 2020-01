Scuola “ad leingua e cultüra piaśinteina”, iscrizioni aperte

La Famiglia Piaśinteina dà avvio quest’anno alla 24a edizione della Scola ad leingua e cultüra piaśinteina «L. Paraboschi», cogliendo l’eredità del Corso di dialetto ripreso a metà degli anni ’90 dal compianto prof. Paraboschi, a sua volta erede dei corsi di dialetto piacentino tenuti dal prof. Ernesto Cremona e da mons. Guido Tammi, sempre sotto l’egida della Famiglia Piaśinteina nel corso degli anni ’70 e ’80.

La scuola, affinando la propria offerta formativa, si pone l’obiettivo di offrire ai piacentini interessati alla propria lingua madre un corso sempre più didattico cercando di ravvivare la voglia di ri-scoprire la nostra lingua, la nostra storia e la nostra cultura. Quest’anno l’approccio del corso, rispetto agli anni passati è volto ad incentivare sempre più la partecipazione attiva dei corsisti con lezioni frontali accanto a numerose esercitazioni individuali, di gruppo, dettati, ecc. coadiuvati dalla nuova edizione del libro di testo ‒ Avviamento al piacentino ‒ ed un nuovo eserciziario curati appositamente per la Scola ad leingua piaśinteina dai docenti.

Il corso si svolgerà nel corso di dieci lezioni a partire dal 22 gennaio prossimo, tutti i mercoledì dalle 21:00 alle 22:30 fino alla fine di marzo per un totale di 10 lezioni presso la sede della Famiglia Piaśinteina in via S. Giovanni, 7 (primo piano), tenute dai docenti Andrea Bergonzi e Cesare Ometti con la preziosa collaborazione dell’Archivio di Stato di Piacenza, Cineclub Piacenza e SlowFood.

Per coloro che si volessero cimentare nell’impresa mettendo in pratica le nozioni acquisite è anche previsto un saggio teatrale facoltativo al termine della scuola, organizzato da Cesare Ometti.

La Scola ad leingua piaśinteina è gratuita e le iscrizioni sono già aperte. Per iscriversi è possibile contattare l’indirizzo e-mail ufficiale del corso info.linguapiacentina@gmail.com, oppure chiamando il numero di telefono 389 9320964 dalle ore 12:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì oppure ancora andando sul sito ufficiale della Famiglia Piaśinteina al link: https://famigliapiasinteina.com/.