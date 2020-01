Sempre più Garbi: nuove ambientazioni e nuove idee nel rinnovato showroom

Il 2020 di Garbi inizia con una grande novità: da sabato 1 febbraio lo storico showroom di Sarmato si ingrandisce con quattro nuove zone dedicate al bagno, al wellness, alle ceramiche e al legno.

300 metri quadrati in più, un inno allo stile ma anche alle soluzioni su misura: le nuove ambientazioni sono create unendo forme e materiali per creare spazi originali e di forte impatto.

15 nuove ambientazioni bagno per scegliere il proprio stile.

I migliori brand italiani e internazionali uniti per creare ambienti unici e di grande valore. Tutto quello che si vede è personalizzabile: con l’aiuto di consulenti professionisti, è possibile progettare e realizzare la propria stanza da bagno, unica e inimitabile.

Sauna, idromassaggio e tutto l’occorrente per il relax nella nuova area wellness.

Il relax esce dai centri specializzati ed entra direttamente in casa. Nel rinnovato showroom idee e soluzioni per creare un’area dedicata al benessere: sauna, bagno turco, vasca idromassaggio rigorosamente marchiati Effe by Effegibi. Ma anche pavimenti e rivestimenti con le giuste caratteristiche.

Legno e Parquet: bellezza, durata e sostenibilità.

Garbi è concessionario ufficiale per Piacenza e provincia di Listone Giordano, il parquet più famoso d’Italia, stabile nel tempo e indeformabile a vita. Nella nuova area dedicata al legno, oltre a LG tutte le migliori marche di parquet, selezionate per bellezza, durata e sostenibilità.

Emil Group: sapienza artigiana e design di tendenza

Il nostro obiettivo è proporre soluzioni innovative e creative per i tuoi ambienti: per questo ricerchiamo costantemente brand che coniughino tradizione ed evoluzione, sapienza artigiana e design di tendenza. Troverai tutto questo nella nuova zona dedicata a Emil Group, azienda attiva nel settore ceramico dal 1961.

