Settore giovanile, Marchio di Qualità dalla Fipav per Piace Volley e Pallavolo San Giorgio

Grande festa domenica a Bologna del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo.

Alla presenza del Presidente della Fipav Bruno Cattaneo, del presidente Regionale del CONI Umberto Suprani, del Presidente Regionale Fipav Silvano Brusori, della Consigliera Comunale di Bologna Roberta Li Calzi, dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A Maschile Massimo Righi, e di tutti i Presidenti Territoriali Fipav dell’Emilia Romagna si è proceduto alla consegna della Certificazione di Qualità 2020-2021. L’Emilia Romagna ha avuto il riconoscimento per 52 Società sulle 433 che a livello nazionale hanno ottenuto il certificato; ha avuto 28 certificazioni Standard, 16 Certificazioni Argento ed 8 Certificazioni Oro.

Il Piace Volley si è garantito il Marchio Argento per l’attività svolta con il settore maschile e femminile per il secondo biennio consecutivo, fatto del quale il Presidente Maurizio Moia è molto orgoglioso. “E’ un riconoscimento prezioso per tutti i miei collaboratori, allenatori e dirigenti per il duro lavoro svolto in palestra e fuori con grande passione – spiega Moia -, è un premio anche per i genitori ed i loro figli che anno dopo anno confidano nel nostro lavoro e ci sostengono”.

La società piacentina insiste sul motto della “gioia del divertimento”, principio guida dei tecnici biancorossi e al quale il Presidente Moia tiene molto: “E’ lo scopo della nostra attività. I ragazzi e le ragazze devono trovare nello sport la gioia del gruppo e del gioco, al di là dei risultati sportivi, i quali se arrivano sono un valore aggiunto”. Ulteriore motivo di orgoglio è il secondo Marchio di Qualità ottenuto da Pallavolo San Giorgio, società con cui il Piace Volley collabora per il progetto New Volley, assieme anche a Volleyball Podenzano e Volleyball Pontenure.

In foto da sinistra il Presidente della Federazione Di Piacenza Cesare Lucca, il Presidente del Piace Volley Maurizio Moia, il Presidente della Federazione Italiana Bruno Cattaneo e il Presidente della Pallavolo San Giorgio Giuseppe Vincini.