Sfida al PalaBanca tra Gas Sales e Itas Diatec Trentino, aperta la prevendita

GAS SALES PIACENZA-ITAS TRENTINO: APERTA LA PREVENDITA

Da oggi, mercoledì 22 gennaio, è aperta la prevendita dei biglietti per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega Credem Banca in programma domenica 2 febbraio alle ore 18.00 che vedrà andare in scena al PalaBanca la super sfida tra la Gas Sales Piacenza e Itas Trentino.

Tutti coloro che vorranno assistere al match e che non sono in possesso dell’abbonamento potranno acquistare il ticket valido per l’accesso al palazzetto nelle filiali della Banca di Piacenza e negli uffici Gas Sales presenti sul territorio o procedere con l’acquisto online attraverso il circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. I biglietti saranno in vendita anche il giorno della gara alle casse del PalaBanca.

I prezzi definiti per l’incontro tra Piacenza e Trento sono i seguenti:

• Tribuna Numerata Gold: € 40

• Tribuna Numerata Gold (ridotto Under 18 e Over 65): € 30

• Tribuna Numerata Silver: € 35

• Tribuna Numerata Silver (ridotto Under 18 e Over 65): € 25

• Tribuna Libera: € 25

• Tribuna Libera (ridotto Under 18 e Over 65): € 18

Per tutti i dettagli e per conoscere le agevolazioni previste per i tesserati Fipav e altre categorie, la Gas Sales Piacenza invita a consultare il proprio sito alla sezione dedicata: https://www.gassalespiacenza.it/biglietti/index.php

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili)

Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC)

Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC)

Agenzia 3 Via Conciliazione, 47 – Piacenza (PC)

Agenzia 4 (Dogana) Via Coppalati, 6 – Le Mose – Piacenza (PC)

Agenzia 5 (Besurica) via Perfetti 1 29121 Piacenza*

Agenzia 6 (Farnesiana) Galleria del Sole, 1/3 – Farnesiana – Piacenza (PC)*

Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC)

Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC)*

Agenzia 10 (Palazzo Agricoltura) via Colombo 35/37 20122 Piacenza

Agenzia 12 (Centro Commerciale Gotico – Montale) Via Emilia Parmense 153A 20122 Piacenza* Filiale di Bobbio Piazza San Francesco 9 29021 Bobbio (Pc)*

Filiale di Casalpusterlengo Via Cappuccini, 3 – Casalpusterlengo (LO)

Filiale di Castel San Giovanni Via Borgonovo 1 29015 Castel San Giovanni (PC)

Filiale di Fiorenzuola Cappuccini Via Kennedy 2 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)*

Filiale di Lodi Stazione via Nino Dall’Oro 36 26900 Lodi

Filiale di Ponte dell’Olio Piazza I Maggio 20/21 29028 Ponte dell’Olio (PC)

Filiale di Rivergaro Piazza Paolo 3 29029 Rivergaro (PC)

* Agenzia aperta il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA

Alseno Via F.lli Cervi, 143 – Alseno (PC)

Borgotaro Viale Bottego, 2 – Borgo Val di Taro (PR)

Carpaneto Via Roma, 20 – Carpaneto Piacentino (PC)

Codogno Via Roma, 19 – Codogno (LO)

Cortemaggiore Via Cavour, 27 – Cortemaggiore (PC)

Fidenza Piazza Ponzi, 4 – Fidenza (PR)

Fiorenzuola d’Arda Via Genesio Bressani, 77 – Fiorenzuola d’Arda (PC)

Piacenza Via Borghetto, 48 – Piacenza (PC) – (due sportelli disponibili)

Roveleto di Cadeo, Via Emilia, 65 – Roveleto di Cadeo (PC)

Salsomaggiore Terme Via Valentini, 16 – Salsomaggiore Terme (PR)