Sgarbi a Piacenza “Bonaccini poggia sulla sabbia, la maggioranza andrà al centrodestra”

“Bonaccini poggia sulla sabbia, la maggioranza degli elettori voterà per il centrodestra”.

Così Vittorio Sgarbi, lunedì a Piacenza in occasione dell’evento promosso in Sant’Ilario da Forza Italia dal titolo “La cultura per l’Emilia Romagna”, inquadra il voto del 26 gennaio. Per Sgarbi, deputato con Forza Italia nelle ultime elezioni politiche (e già deputato in passate legislature) e capolista alle regionali a Parma, Bologna e Ferrara, “l’elettore oggi si sente liberato a votare e non vota quindi per una persona, ma per una identità”.

“Identità che per il centrodestra è ben riconoscibile – afferma -, mentre gli altri cambiano sempre posizione: i 5 Stelle sono da una parte e dall’altra, il Pd ha dentro di sè l’anima di Renzi piena di contraddizioni”. “Bonaccini – aggiunge – può essere una brava persona, ma poggia sulla sabbia. Per questo io credo che il voto sarà nazionale e darà più del 51% al centrodestra, il 40% al centrosinistra e i frammenti ai 5 Stelle. Non ho nulla contro Bonaccini, ma non penso che possa dire “grazie a me la regione è avanti”. La regione è avanti perchè gli emiliani e i romagnoli sono bravi”.

Insieme a Sgarbi ed ai quattro candidati alla carica di consigliere regionale del collegio di Piacenza Leonardo Bersani, Marcello Minari, Simona Traversone, Maria Rosa Zilli, anche Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato per Forza Italia: “Un presidente di centrodestra con una giunta di centrodestra finalmente tirerà fuori l’Emilia Romagna dal giogo di una burocrazia e di un sistema che da 60 anni domina questa regione, dandole finalmente quelle caratteristiche di sviluppo che merita – le sue parole -. Sentiamo parlare di una regione che va bene, invece no: la sanità andrà bene, ma sicuramente va potenziata e rilanciata, come vanno valorizzate le eccellenze che in questa regione ci sono”.

Gelmini, Fiorini e Paroli, mercoledì in città – “L’onorevole Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati (già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del governo Berlusconi IV) e l’onorevole Benedetta Fiorini saranno a Piacenza insieme al senatore Adriano Paroli (coordinatore regionale del partito) mercoledì 22 Gennaio alle ore 11. In programma una conferenza stampa presso “Il Barino” in Piazza Cavalli a sostegno della Campagna elettorale di Forza Italia. Saranno presenti Leonardo Bersani, Marcello Minari, Simona Traversone e Maria Rosa Zilli candidati al Consiglio Regionale e il commissario provinciale Gabriele Girometta.”