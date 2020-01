Si muove il mercato del Piacenza, primo acquisto Castellana

Primo colpo ufficiale del mercato di gennaio per il Piacenza Calcio, in vista della ripresa dal campionato di serie C.

Dopo l’addio di Daniele Cacia, la società biancorossa ha annunciato l’ingaggio fino al 30 giugno di Alessandro Castellana.

Il terzino destro classe 1995 è nato proprio a Piacenza, si tratta di un ritorno a casa dopo l’esperienza in Serie D a Savona.

Nel mirino di Luca Matteassi e prossimo all’ufficializzazione anche l’attaccante Alessandro Polidori, 27 anni che nella prima parte di stagione aveva collezionato 15 presenze e 1 gol a Siena.