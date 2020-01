Si riparte col derby. Alle 15 Piacenza in campo a Modena

Il campionato del Piacenza riparte dal derby contro il Modena. Dopo la pausa natalizia i biancorossi al Braglia (fischio d’inizio ore 15) affrontano una squadra rivitalizzata dal cambio di allenatore: l’arrivo di Michele Mignani, al posto di Mauro Zironelli, ha infatti coinciso con un filotto di tre vittorie consecutive.

Il Piace riprenderà la sua marcia potendo contare su due nuovi innesti in organico, Castellana e Polidori, ma dovrà fare a meno del portiere titolare Del Favero (infortunio alla spalla), al suo posto tra i pali Bertozzi.

La Diretta su PiacenzaSera.it parte alle 15.

Il Modena, tornato fra i professionisti dopo un solo anno in Serie D seguito al fallimento, ha fin qui messo insieme 29 punti che valgono l’ottavo posto in classifica. Problemi in attacco per Mignani, che dovrà con tutta probabilità rinunciare agli infortunati Sodinha e Rossetti. Novità dal mercato sono arrivate nelle ultime ore con gli acquisti del centrocampista Mattia Muroni dall’Olbia e del difensore francese Maxime Giron.

All’andata al Garilli il Piacenza si impose per 2-1 (nella foto) grazie alla doppietta di capitan Pergreffi, con la rete decisiva siglata in pieno recupero.