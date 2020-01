Simone Inzaghi da record: decima vittoria consecutiva, è nella storia della Lazio

Simone Inzaghi entra nella storia della Lazio.

Il tecnico piacentino ha conquistato sabato sera allo stadio Olimpico contro il Napoli, grazie ad una rete di Ciro Immobile nel finale, la decima vittoria consecutiva in campionato con la squadra biancoceleste, superando il precedente record di nove successi che risaliva alla stagione 1998/99, quando in panchina sedeva Sven Goran Eriksson.

Un risultato che premia una stagione fin qui straordinaria per il club capitolino, con il terzo posto in classifica a 42 punti (e una partita da recuperare) in scia alla coppia di battistrada Juventus e Inter, oltre alla prestigiosa vittoria in Supercoppa (la seconda in carriera per il tecnico) contro la Juventus.

Un’ulteriore conferma del lavoro fin qui svolto da Inzaghi, che si è imposto come uno degli allenatori emergenti più bravi del campionato: 43 anni, da 20 anni alla Lazio prima come giocatore e poi come tecnico delle giovanili, era arrivato a sedere sulla panchina della prima squadra quasi per caso, dopo la rottura della società del presidente Lotito con Marcelo Bielsa.