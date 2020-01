Smog alle stelle, Benini (M5s): “Subito un piano per riconversione imprese e mobilità elettrica”

«In Italia si parla di 90.000 morti l’anno a causa dello smog e l’Emilia Romagna è una delle zone più inquinate. Gli sforamenti sono continui, l’emergenza è drammatica. Serve un piano per la riconversione totale delle imprese inquinanti e per la mobilità elettrica».

Così Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, di fronte alla situazione emergenziale dell’aria nella nostra regione. «L’impegno del M5S va nella direzione di rendere l’Emilia Romagna la regione più green d’Italia. Lo dobbiamo ai nostri bambini».

«Subito dunque un piano straordinario decennale d’investimenti per la transizione che coinvolga Regione, Stato ed Europa e subito uno stop deciso all’austerità sugli investimenti ambientali. Dobbiamo pianificare l’uscita dalle fonti fossili in un tempo massimo di quindici anni, raggiungendo la ottimale efficienza energetica e privilegiando le energie rinnovabili. Domani, 8 gennaio, sarò appunto anche a incontrare il presidente del Centro per le Comunità Solari a Medicina (BO). Occorre anche, e noi siamo pronti ad avviarlo, un piano regionale di incentivi alle auto elettriche e per la mobilità ciclabile in area urbana. Siamo in piena emergenza climatica e sanitaria da inquinamento. Cosa aspettiamo? Se si perde tempo ci si gioca il futuro». (nota stampa)