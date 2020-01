Sostenibilità e sana alimentazione a merenda: progetto della Cattolica per 300 ragazzi delle medie

L’impegno della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica per lo sviluppo della responsabilità sociale, ha assunto volti diversi in questi anni e non si è mai arrestato.

L’ultimo step si è concretizzato in un progetto di scienza partecipata, che ha avuto come obiettivo il raggiungimento di alcuni dei 17 Sustainable Development Goal dell’Agenda 2030: promosso dalla Facoltà di Scienze agrarie alimentari e Ambientali, in collaborazione con l’associazione Piacecibosano, con le scuole e con le aziende agroalimentari del territorio, il progetto ha preso vita attraverso una rete di agenti del territorio piacentino, che hanno risposto con una partecipazione consapevole ed entusiasta.

“All’interno della cornice dei processi educativi che la nostra facoltà di Scienze agrarie sta sviluppando nell’ambito dell’alimentazione, come ad esempio il master in ristorazione sostenibile, si inserisce questo progetto di educazione scolastica ed imprenditoriale ad un’alimentazione sostenibile – sottolinea il prof. Ettore Capri della facoltà di Scienze agrarie -. Abbiamo creato, in modo originale e unico in Italia, una rete fatta di aziende, università e scuole per arrivare a un obiettivo: il consumo di un cibo sano e che faccia bene a chi lo assume, a chi lo produce e all’ambiente”. “Tutto è partito da due azioni di formazione: uno rivolto alle aziende, su come produrre in modo responsabile, e l’altro rivolto ai giovani consumatori, su come nutrirsi in modo responsabile. Poi abbiamo unito queste due istanze, per rendere concreto e immediatamente comprensibile, l’efficacia di quanto appreso”.

E così circa 300 ragazzi della scuola Media Dante Carducci hanno potuto “testare” la merenda sostenibile (Pane e olio, Muffin di zucca, Yogurt alla frutta, Pane e Grana Padano, Biscotto con gocce di cioccolato, Ciambella alla frutta) preparata per loro dagli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero Raineri-Marcora e dalle aziende della rete, con prodotti sostenibili provenienti dal territorio.

I risultati di questa esperienza saranno illustrati il 24 gennaio dalle 8.30 presso la Sala Piana dell’Università Cattolica, in un incontro coordinato dal preside della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali Marco Trevisan e dal prof. Ettore Capri.