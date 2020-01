Statistiche Superlega, Gas Sales protagonista della partita più lunga e con il miglior muro

La terza giornata di campionato di SuperLega Credem Banca disputata domenica 19 gennaio ha visto la Gas Sales Piacenza vincere 3-1 contro Calzedonia Verona e centrare quel successo da tre punti che tanto mancava da inizio stagione.

Una partita ricca di emozioni, vissuta con grande intensità non solo in campo ma anche sugli spalti del PalaBanca, con i tifosi presenti che non hanno smesso di incitare i ragazzi di coach Andrea Gardini nel corso dei 4 set. Il punto finale messo a segno da Dick Kooy ha fatto esultare di gioia tutti i presenti, per una vittoria tanto attesa che può rappresentare la svolta per il proseguo della stagione per la squadra biancorossa.

Numeri alla mano, in base alle statistiche riguardanti proprio la terza giornata di campionato diramate dalla Lega Pallavolo, il match disputato domenica tra la Gas Sales Piacenza e Calzedonia Verona è risultata essere la gara più lunga: un’ora e cinquantanove minuti hanno impiegato Fei e compagni per avere la meglio sulla compagine scaligera.

La Gas Sales Piacenza, inoltre, è risultata essere la squadra migliore a muro: sono ben 16, infatti, i muri punto messi a segno dai biancorossi, di cui 7 a firma Dragan Stankovic. Il centrale serbo è stato autore di una grande prova insieme ai suoi compagni chiudendo in doppia cifra con 13 punti; il titolo di Mvp, invece, è stato assegnato dai giornalisti presenti a Dick Kooy. Piacenza ha fatto bene anche al servizio e Gabriele Nelli con i suoi 4 ace è stato il miglior realizzatore della giornata insieme a Nimir Abdel-Aziz dell’Allianz Milano.

Nel frattempo, questa mattina i biancorossi si sono ritrovati al PalaBanca per iniziare una nuova settimana di lavoro tra palestra e taraflex in vista delle prossime sfide di campionato che li attendono.