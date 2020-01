Stop a centraline idroelettriche lungo i corsi d’acqua, protesta anche a Piacenza

“Mini Centraline idroelettriche o torrenti liberi a Piacenza in val Trebbia e val Nure? Basta inutili incentivi che devastano i nostri torrenti e fiumi”. E’ questo lo slogan per la Giornata di mobilitazione nazionale “La protesta dei pesci di fiume” in programma il 25 gennaio in tutta Italia ed anche sui fiumi e torrenti Piacentini in difesa dei corsi d’acqua minacciati da anni dalla costruzione di “mini centrali idroelettriche”.

Il primo appuntamento sarà alle ore 11 a Bettola, presso il ponte sul Nure, il secondo alle ore 11 e 45 a Farini nei pressi della presa d’acqua della centralina idroelettrica a monte del paese ,dalla strada comunale dei Sassi Neri ed il terzo in val Trebbia a Bobbio presso il Ponte Gobbo alle ore 15.

L’iniziativa è promossa da: Gli Amici del Nure, Camminanure, Legambiente Piacenza, Legambiente val Trebbia, No Tube, FIPSAS e Spinning Club Piacenza