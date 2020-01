Suolo pubblico, pubblicità e passi carrabili: dal 10 febbraio pratiche solo online

Nuovo step nel processo di digitalizzazione delle pratiche comunali a Piacenza.

Questa volta si parla di occupazione di suolo pubblico (Cosap), con le relative procedure di rinnovo, proroga, modifiche, successione o disdetta; dei permessi per l’installazione di impianti pubblicitari (cartelloni, targhe, insegne, striscioni); e delle domande per l’apertura, la voltura dell’autorizzazione o la chiusura di passi carrabili. Da lunedì 10 febbraio ben 21 procedure – tutte afferenti al Servizio Entrate del Comune di Piacenza – saranno quindi attuabili solo online e non sarà più necessario recarsi al Quic di via Beverora per la consegna della domanda su modello cartaceo, per eventuali integrazioni alla pratica o per ritirare le autorizzazioni.

La novità è stata presentata nella mattinata del 30 gennaio dal vice sindaco Elena Baio e dall’assessore al Bilancio Paolo Passoni. “I nostri uffici mediamente gestiscono circa 700 pratiche annuali di questo tipo – ha spiegato Baio -. Con la loro digitalizzazione integrale, prosegue quindi la strada di semplificazione dei procedimenti per agevolare sia i cittadini che l’amministrazione”. Sulla stessa linea anche Passoni “Con questa iniziativa si va a proseguire il percorso iniziato col Portale del Contribuente – ha dichiarato -. Per i cittadini e per quanti, professionalmente, seguono queste attività, dagli amministratori condominiali agli studi tecnici, non sarà più necessario recarsi fisicamente presso gli uffici ma basterà un click, con un reale risparmio di tempo per gli utenti e un’effettiva semplificazione della burocrazia”.

“Per usufruire del nuovo servizio – hanno ricordato poi i dipendenti del Comune che si occupano del processo di dematerializzazione delle pratiche – è necessario essere in possesso delle credenziali Spid di identità digitale (da maggio sono circa 1200 quelle rilasciate)”. “In qualsiasi momento – hanno aggiunto -, accedendo con le credenziali alla sezione del sito www.comune.piacenza.it/servizionline sarà dunque possibile inviare nuove richieste e consultare lo stato di avanzamento di quelle già trasmesse per occupazioni di suolo pubblico permanenti e temporanee, passi carrabili e installazione di mezzi pubblicitari, con la sola eccezione dell’esecuzione di scavi, montaggio ponteggi, effettuazione di traslochi e allestimento di banchetti elettorali o occupazioni in occasione di manifestazioni”.

“Solo nel caso di collocazione di banchetti in centro storico negli spazi compresi in un elenco definito dal Comune (es. sul Pubblico Passeggio, via XX Settembre, piazzetta San Francesco o portici Ina) – hanno quindi precisato – occorrerà la prenotazione richiedendo con mail o telefonicamente agli sportelli Quic (0523-492492) un codice di controllo da inserire nella domanda. Anche le relative autorizzazioni e comunicazioni da parte degli uffici comunali saranno inviate unicamente on line e il cittadino potrà consultare sul sistema informatico lo stato della pratica. Le richieste possono essere presentate dal diretto interessato (persona fisica o giuridica) oppure da un delegato, ad esempio un tecnico professionista oppure un’associazione di categoria, a cui l’interessato conferisce una delega a presentare la domanda”.

“Nei mesi scorsi – è stato evidenziato -, la piattaforma informatica è stata fortemente semplificata e personalizzata, grazie anche al coinvolgimento delle categorie economiche e professionali, che hanno contribuito con propri operatori a testare il sistema per facilitare al massimo la compilazione delle pratiche. Per i cittadini sprovvisti di postazioni informatiche per compilare la domanda, entro un paio di mesi presso il Quic verrà allestita un’area self nella quale saranno rese disponibili alcune postazioni con computer e scanner che il cittadino potrà utilizzare per preparare e inviare la pratica. Il cittadino potrà prenotare la postazione da pc o da mobile e un operatore potrà assisterlo nella compilazione. Ovviamente queste postazioni potranno essere utilizzate anche per altri servizi online in via di sviluppo”.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web www.comune.piacenza/cosap o rivolgersi al Servizio Entrate, telefonando allo 0523-492525 o scrivendo a info.entrate@comune.piacenza.it. L’Ufficio riceve su appuntamento.

Essenziale l’acquisizione delle credenziali Spid – Spid è il sistema pubblico di identità digitale che consente, con username e password univoci, di accedere a numerosi servizi on line della Pubblica Amministrazione: dal Fascicolo sanitario elettronico ai portali di Agenzia delle Entrate, Inps e Inail. Dal sito del Comune di Piacenza è possibile gestire l’iscrizione alle mense scolastiche, i pagamenti di Imu e Tasi, nonché accedere allo sportello Sueap e ottenere certificati anagrafici. Dal 10 febbraio, chiunque debba richiedere via computer permessi, autorizzazioni relative a occupazioni di suolo pubblico, passi carrabili e mezzi pubblicitari dovrà, necessariamente, disporre delle credenziali Spid. Per farlo occorre registrarsi sul sito id.lepida.it e successivamente recarsi agli sportelli Quic di viale Beverora o Quinfo di piazzetta Pescheria per l’autenticazione. Per saperne di più: www.comune.piacenza.it/spid.