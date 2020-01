La Gas Sales lotta, ma il derby emiliano va a Modena (3-0)

LEO SHOES MODENA – GAS SALES PIACENZA 3-0

(25-21 33-31 25-23)

TABELLINO

Inizia con un ko il 2020 della Gas Sales Piacenza: nel derby emiliano i biancorossi cedono al PalaPanini di fronte a Modena che si impone con un netto 3-0. Nonostante il risultato finale, la squadra di Gardini ha disputato una prova positiva e provato a rendere complicata la vita ai padroni di casa, fallendo l’occasione di aggiudicarsi il secondo set che avrebbe portato in parità la contesa.

Il primo set rimane a lungo in equilibrio, ma sul 21-21 Modena piazza l’accelerazione decisiva e lascia Piacenza al palo (25-21). Grandi rimpianti per la Gas Sales nel secondo parziale: i biancorossi si portano sul 24-22, vengono raggiunti e il set diventa una maratona nella quale Piacenza fallisce otto set point: alla fine la spuntano ancora i padroni di casa che chiudono sul 33-31. Modena conduce le danze nel terzo set, ma la Gas Sales nel finale si rifà sotto: non basta ed è la squadra di Giani a chiudere la contesa.

A SEGUIRE IL SERVIZIO COMPLETO