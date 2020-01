Tagesmutter, nuovo corso organizzato da L’Arco e DoMuS

Per tutte le interessate a diventare Tagesmutter ora c’è una nuova occasione, il nuovo corso organizzato da Associazione Nazionale DoMuS e Cooperativa L’Arco: un percorso di 250 ore, composto da lezioni di aula e pratica attuativa presso le Tagesmutter L’Arco già operative.

Tra gli argomenti trattati, si spazierà dalla pedagogia della domesticità, all’organizzazione e gestione del servizio, alla psicologia dello sviluppo e dell’educazione, trattando anche temi come comunicazione, educazione alimentare, igiene e primo soccorso pediatrico, sicurezza negli ambienti domestici e svolgimento di attività laboratoriali. Per chi desidera avere maggiori informazioni sul corso, che partirà a febbraio 2020 a Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, rivolto a candidate di Piacenza e di tutti i Comuni della provincia, L’Arco ha organizza alcuni incontri informativi. Il prossimo sarà martedì 21 gennaio alle 18.30 presso la sede dell’Arco, Largo Erfurt 6, Piacenza. Per accedere al corso, è necessario superare una fase di selezione, la cui data verrà comunicata a breve.

Per informazioni: Stefania 335.6796309 – Silvia 389.2870092 – Monica 389.2870093. E’ gradita conferma di partecipazione. Chi non potrà essere presente agli incontri, può segnalare il proprio interesse scrivendo a tagesmutter@arcopiacenza.it.

La cooperativa L’Arco ha ottenuto l’accreditamento all’Associazione Nazionale DoMuS, nata nel 2007 dalla volontà di sostenere e promuovere anche in Italia l’esperienza delle Tagesmutter. Con l’adesione di L’Arco alla rete nazionale DoMuS – che oggi si compone di 12 enti gestori presenti in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e Trentino – le undici Tagesmutter L’Arco attive a Piacenza e provincia sono ora a tutti gli effetti figure professionali iscritte all’Albo Professionale Tagesmutter DoMuS, riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.