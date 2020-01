Poco dopo le 15 di venerdì 10 gennaio, per cause in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Piacenza, si è verificato un tamponamento lungo la tangenziale sud della città.

Secondo una prima ricostruzione, un camion Volvo – che trasportava sul cassone posteriore due bobcat cingolati: un escavatore e una minipala – è andato a tamponare una Citroën C4 in prossimità dell’uscita San Lazzaro, un impatto piuttosto violento, tanto da piegare tutto il paraurti posteriore e mandare in frantumi il lunotto. Ad avere la peggio la persona al volante della piccola utilitaria francese, rapidamente soccorsa dai sanitari, giunti sul luogo del sinistro con l’auto infermieristica del 118 e con l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. È stato quindi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto per le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il traffico ha subito qualche rallentamento, a causa della temporanea chiusura al traffico di una delle due corsie di marcia per il tempo necessario ad effettuare i rilievi di legge e sgombrare la strada dai detriti.