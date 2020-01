Tamponamento sulla via Emilia a Sarmato, tre feriti

Tamponamento lungo la via Emilia, tre persone ferite.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì 28 gennaio all’altezza di Sarmato (Piacenza): due le vetture coinvolte. Sul posto per i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò insieme all’ambulanza infermieristica dell’ospedale di Castelsangiovanni; tre le persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Catello, nessuna di loro si troverebbe in gravi condizioni.

Impegnati nei rilievi gli agenti della polizia stradale.