Tarasconi (Pd) in visita al Wildlife Rescue Center “Valorizzare in Regione queste realtà”

“A febbraio 2020 il Wildlife Rescue center di Niviano compirà 6 anni di vita. Anni di attività intensa nel recupero della fauna selvatica. Anni di sacrifici, di volontariato e di assistenza, dedicati ad esseri viventi bisognosi di cure”.

Qui in località Trebbiola – spiega Katia Tarasconi, consigliera regionale uscente del Pd e candidata alle prossime elezioni del 26 gennaio – “non ho trovato solo un’attività straordinaria, dedicata all’aiuto degli animali in difficoltà e al rispetto della loro natura e del loro benessere, ma soprattutto un gruppo di persone appassionate che grazie alla propria vocazione hanno salvato animali feriti dalle peggiori situazioni immaginabili, dal bracconaggio alle intossicazioni, dalla perdita di habitat agli investimenti. L’ultimo ad essere restituito al proprio habitat nel Parco del Trebbia, un gufo, liberato in serata dopo essere stato investito da un veicolo otto giorni fa riportando la frattura ad una zampa”.

“In Regione – prosegue – in questi anni mi sono impegnata affinché questo centro fosse riconosciuto ed avesse i fondi necessari per poter portare avanti la sua preziosa opera. Non è sempre stato semplice considerato il passaggio delle funzioni dalle Province alla Regione. Attualmente i Cras (Centri Recupero di Animali Selvatici) riconosciuti e autorizzati in Emilia-Romagna sono 15 e assolvono una funzione “sanitaria” grazie all’affiancamento degli istituti zooprofilattici. È bello sentire che la collaborazione con i cittadini è fondamentale per salvare questi animali da morte certa e farli tornare al loro habitat”.