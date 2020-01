Tarasconi (Pd): “Ripristinare il bus gratis per gli anziani”

A fianco degli anziani del quartiere Farnesiana. Una serata speciale all’insegna della convivialità, quella organizzata al Circolo culturale del quartiere 4 in via Radini Tedeschi, a sostegno della consigliera regionale Katia Tarasconi, assessore della giunta Reggi ai tempi dell’inaugurazione del Circolo. “Durante quel mandato abbiamo introdotto il bus gratuito per gli over 65 – ha ricordato Tarasconi – ed è un peccato che oggi l’amministrazione abbia cancellato questa disposizione. In Regione, il presidente Bonaccini ha garantito la gratuità del servizio di trasporto pubblico ai pendolari e il mio impegno sarà far sì che la Regione estenda il bus gratis anche agli anziani e ai giovani under-25, per favorire una migliore viabilità nel rispetto dell’ambiente”.

Un circolo, quello della Farnesiana, cresciuto tra tornei di bocce, briscola e serate dedicate al ballo, fino a superare quota 500 soci. “Vedere che le persone sono diventate parte di questo luogo su cui abbiamo investito scalda il cuore” – ha spiegato la Tarasconi, che il quartiere Farnesiana considera come perno fisso della propria vita. “Qui sono nata e cresciuta e durante la mia esperienza politica ho avuto modo di visitare questo luogo in varie occasioni. Un punto di riferimento nel quartiere, nato per non far sentire solo nessuno. E che oggi vive di vita propria grazie all’instancabile impegno della presidente del Circolo Bianca Maria Sala”.

A ricordarne l’importanza anche l’ex sindaco Roberto Reggi: “Vedo un circolo molto ben organizzato e cresciuto, una comunità fatta da diverse centinaia di persone che trovano qui un punto di riferimento quotidiano – ha commentato l’ex sindaco durante la serata. Una volta l’amministrazione si occupava delle persone in questo modo e devo dire che questo centro è uno dei nostri risultati migliori”.

Presente alla serata di sostegno – impreziosita dalle note della cantante Marilena Massarini – anche l’ex assessore ai lavori pubblici Ignazio Brambati: “Ricordo che da qui partì un paio di anni fa una raccolta firme a favore dell’abolizione del superticket sanitario. E oggi, anche grazie all’impegno di Katia, la Regione quel ticket lo ha abolito, sostenendo economicamente le spese che sarebbero spettate ai privati cittadini. Spero che con il suo impegno in Regione possa consentire a tutti gli anziani di beneficiare nuovamente del bus gratuito, cancellato dall’amministrazione locale”. (nota stampa)