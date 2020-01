Teco Corte Auto in evidenza nell’ultimo turno di campionato

Dopo il recente trionfo in campo femminile con la vittoria della Coppa Italia, la Teco Corte Auto alla ripresa dei campionati fa il pieno anche in serie B e C.

In B2 il club di Cortemaggiore ha fatto lo sgambetto alla Bagnolese, grazie anche ad una grande prova di Simone Dernini. In C1 vittoria importante nello scontro salvezza a Poviglio, mentre nella B femminile la giovanissima squadra magiostrina (età media 15 anni) rimane imbattuta con la vittoria su Chiavari e il pari contro l’Athletic Genova.

Ecco tabellini e classifiche:

SERIE B-2

BAGNOLESE PANINO LAB-TECOC ORTE AUTO 4-5

SAMSONOV-COLOMBI 3-2

FRIGERI-DERNINI 0-3

SANZIO-CAPPUCCIO 3-2

SAMSONOV-DERNINI 0-3

SANZIO-COLOMBI 3-0

FRIGERI-CAPPUCCIO 0-3

SANZIO-DERNINI 2-3

SAMSONOV-CAPPUCCIO 3-2

FRIGERI-COLOMBI 0-3

CLASSIFICA

CARRARA 16

BAGNOLESE 12

TECO CORTE AUTO 10

CASCINA 10

BENTEGODI VERONA 4

BORGO SAN PANCRAZIO 4

METALPARMA 4

CAST GROUP MODENA 4

– – – – –



SERIE C-1

POVIGLIO-TECO CORTE A UTO 3-5

LAMBRUSCHI-PARMA 3-0

PESSINA-MINARDI 3-0

VESCOVI-ZANIBONI 2-3

PESSINA-PARMA 3-1

LAMBRUSCHI-MINARDI 0-3

PESSINA-ZANIBONI 2-3

VESCOVI-PARMA 0-3

CLASSIFICA

POLO DI TORRILE PUNTI 12

BUSNAGO 8

GIONATELL A MILANO 8

REGGIO EMILIA 8

TECOCORTE AUTO 6

ARGENARIO MILANO 6

POVIGLIO 0

MILANOSPORT 0

– – – – – –

SERIE B FEMMINILE

CHIAVARI-TECO CORTE AUTO 0-4

ATHLETIC GENOVA-TECO CORTE AUTO 3-3

CLASSIFICA

ATHLETIC GENOVA PUNTI 10

TECO CORTE AUTO 9

SANREMO 9

GENOVA 7

BORDIGHERA 4

CHIAVARI 0

– – – – – –

GLI ALTRI RISULTATI DEI CAMPIONATI REGIONALI

SERIE D-1 DYNAMIS CASTELFRANCO EMILIA-TECO FOODLAB 4-5

SERIE D-2 VITTORINO-TECO PROGETTO CASA 1-5

SERIE D-1 CASALGRANDE-TECO FOODLAB 0-5

SERIE D-3 VALNURE-TECO-ESBISRIO 5-4

SERIE D-3 AUDAX -TECO-FOODLAB 0-5