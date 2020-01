Nei prossimi giorni a Piacenza condizioni meteo stabili con possibili gelate e nebbie, sopratutto al mattino.

Secondo quanto riporta Arpae, mercoledì 8 dicembre è previsto sereno in pianura con banchi di nebbie e gelate mattutine; nel pomeriggio sereno; dalla sera in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno. Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane attorno a 5 °C.

Giovedì 9 dicembre, poi, al mattino in pianura è previsto sereno con banchi di nebbia e gelate, sui rilievi sereno; nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 4 °C in pianura.

Nuvolosità anche venerdì 10, con cieli in prevalenza coperti e parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Non sono previste piogge, massime attese intorno ai 6 gradi.