La settimana prosegue all’insegna del tempo stabile nella provincia di Piacenza.

Secondo quanto riporta Arpae, giovedì 23 gennaio al mattino in pianura è previsto sereno con gelate, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Venerdì 14 gennaio, poi, a farla da padrone per gran parte della giornata dovrebbe essere la nebbia. Dalla sera possibile un lieve peggioramento, con in pianura coperto con pioviggini e sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1300 m.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane attorno a 6 °C.