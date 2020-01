Inizio settimana all’insegna del tempo variabile a Piacenza.

Secondo quanto riporta Arpae, nella mattinata di martedì 28 gennaio è previsto in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte.

Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C sui rilievi e 5 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 8 °C sui rilievi e 10 °C in pianura.

Migliora mercoledì 29 gennaio, quando è previsto sereno per tutta la giornata. Nel primo dei cosiddetti “tre giorni della merla”, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno, attese massime in ulteriore risalita, con temperature comprese tra gli 8 °C sui rilievi e i 12-14 °C in pianura.